Махачкала, , 10:33 — REGNUM В Дагестане завершено расследование по факту массового отравления жителей города Каспийска. Из-за употребления некачественной питьевой воды обратились за помощью к врачам 104 человека, один из которых — малолетний ребенок — получил тяжкий вред здоровью. Обвинение в совершении должностного преступления, ставшего причиной потребления горожанами некачественной питьевой воды, предъявлено руководителю местного водоканала, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ржавая вода Trubanet.ru

Степень его вины и наказание определит Каспийский городской суд, куда в настоящее время на рассмотрение направлено уголовное дело, сообщили в регионально Следкоме.

Как установлено в ходе следствия, причиной массового пищевого отравления стало то, что бывший и. о. директора МУП «Водоканал» в марте 2022 организовал работы по замене центральной чугунной задвижки на распределительном узле водопровода, проходящего между домами №6 и №8 по улице Советская в городе Каспийске. После завершения ремонта вода была подана в дома горожан без проведения необходимых обеззараживающих мероприятий.

В результате в течение десяти дней, вплоть до 29 марта, в Центральную городскую больницу поступали люди с признаками острой кишечной инфекции. Вред здоровью получили 104 жителя Каспийска.

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