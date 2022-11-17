Чебоксары, , 10:31 — REGNUM Чувашия поможет восстановить в Донецкой Народной Республике (ДНР) не только электротехническое производство, но и возьмёт шефство над машиностроительным заводом. Об этомИА REGNUM сообщили в администрации главы республики.

Флаг ДНР Александр Погожев © ИА REGNUM

Чувашия займётся восстановлением производства на Макеевском машиностроительном заводе в ДНР, мощности которого упали до 1% по сравнению с работой «в лучшие годы».

«Вопрос даже не в том, чтобы дать Макеевскому заводу заказ, например, от Чувашии. У них в первую очередь большая потребность в восстановлении своих территорий», — заявил глава минпромэнерго Чувашии Александр Кондратьев .

По его словам, республика поможет компетенциями, также будет организована обучающая программа для донецких специалистов.

Отметим, что с мая промышленники Чувашии побывали на десяти предприятиях в ДНР. Республика взяла шефство над Донецким и Торезским электротехническими заводами, где восстанавливается производство подстанций для энергоснабжения территорий. Донецкие заводы включат в электротехнический кластер Чувашии, что позволит претендовать на федеральные меры поддержки.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре Чувашия направила в Донецк 12 тонн электротехнического оборудование для восстановления энергоснабжения в домах.

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