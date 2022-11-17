Париж, , 10:31 — REGNUM Эвакуация лагеря беженцев проходит в 18-м округе Парижа на бульваре Барбес и бульваре Ла Шапель, передает BFM TV.

Полиция была на месте происшествия с 7 утра в четверг, 17 ноября.

По данным Ассоциации Utopia 56, ожидается, что почти о 800 мигрантах позаботятся и направят во временное жилье.

В районе Ла Шапель лагерь мигрантов появился 9 ноября. Сотни людей поселились в импровизированных убежищах под надземным метро.

Как сообщало ИА REGNUM, министры внутренних дел Франции и Великобритании Жеральд Дарманен и Суэлла Браверман 15 ноября подписали соглашение об интенсификации берегового патрулирования в проливе Ла-Манш с целью предотвратить нелегальное пересечение канала на моторных лодках.

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