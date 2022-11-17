Южноуральск, Челябинская область, 17 ноября, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Глава СКР Александр Бастрыкин требует возбудить уголовное дело по факту оставления четырёхлетнего мальчика в помещении банка в Южноуральске Челябинской области. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Sledcom.ru Следственный комитет

В ходе расследования следователи намерены дать действиям родителей ребёнка и сотрудников профильных служб соответствующие оценки.

Как пишет Накануне. Ru, мальчика обнаружили в помещении банка и госпитализировали с обморожениями. Установлено, что обуви на нём не было, по снегу он шёл босиком. В банк его привёл некий нетрезвый мужчина. Сейчас здоровью ребёнка ничего не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл вечером 15 ноября и вызвал широкий резонанс. Соответствующие органы начали проверки по факту произошедшего.