Бразилиа, , 10:30 — REGNUM Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару отсутствует на публике в Бразилии, страдая от кожного заболевания на ноге. Об этом заявил вице-президент Бразилии, генерал в отставке Амилтон Моуран, пишет Prensa Latina.

Жаир Болсонару (сс) Senado Federal

«Это вопрос здоровья, у него рана на ноге, эризипелоид. Он не может носить брюки, и не может же он из-за этого прийти сюда в шортах-бермудах», — сказал Моурао.

Согласно медицинским справочникам, эризипелоид — это кожная инфекция, вызванная бактериями. При неправильном лечении он может поразить лимфатические сосуды. Воспаление часто сопровождается ознобом, лихорадкой, тошнотой и общим недомоганием.