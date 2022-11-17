Владивосток, , 10:30 — REGNUM Приморский край лидирует по обороту розничной торговли за девять месяцев 2022 года среди регионов Дальнего Востока. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства края со ссылкой на данные Росстата.

Торговля Иван Шилов © ИА REGNUM

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Оборот розничной торговли в Приморском крае с января по октябрь составил более 441,6 млрд рублей. На втором месте — Хабаровский край с 309,5 млрд рублей. По отношению к аналогичному периоду 2021 года рост в Приморье отмечен в 4,3% (в среднем по ДФО и по стране зафиксировано уменьшение — на 0,7% и на 5,5% соответственно).

Оборот общественного питания составил почти 21 млрд рублей (+1,7% к 2021 году), рынок платных услуг населению вырос на 2,3% и оценивается почти в 36,9 млрд рублей, что также превосходит средние показатели по дальневосточному федеральному округу.

Оборот оптовой торговли в Приморье превысил 1 трлн рублей (+1,5%): динамика на уровне среднего значения по Дальнему Востоку и значительно выше, чем в целом по стране.

Как сообщало ИА REGNUM, на 14,2% снизился в Калужской области индекс промышленного производства за январь–сентябрь по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.