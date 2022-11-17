Нью-Дели, , 10:26 — REGNUM На сегодняшний день Россия входит в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии. Об этом свидетельствуют данные министерства торговли этой страны, на которые 17 ноября ссылается газета The Times of India.

Индия и Россия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что таковы данные за первую половину текущего 2022-2023 финансового года, начавшегося 1 апреля. По информации ведомства, за этот период российский импорт в Индию вырос до $21,3 млрд с $4,2 млрд в аналогичном прошлогоднем периоде. Значительную долю в нём составляли закупки российской нефти, увеличившиеся в стоимостном выражении в 8,3 раза и достигшие почти $18 млрд. При этом в министерстве добавили, что экспорт Индии в Россию снизился на 19% и составил $1,3 млрд.

Напомним, в конце прошлого финансового года Россия занимала только 25-е место среди крупнейших торговых партнёров Индии. В апреле–сентябре текущего финансового года список крупнейших торговых партнёров Нью-Дели возглавили США. Далее следует Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия. Замыкает пятёрку Россию.

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Как сообщало ИА REGNUM, Индия планирует в два раза увеличить объёмы своей торговли, для чего Нью-Дели намерен использовать для проведения расчётов свою национальную валюту. Об этом говорится в протоколн прошедшей в сентябре российско-индийской встречи на высоком уровне по вопросу использования индийской рупии в торговле между двумя странами.

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