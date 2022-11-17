Нью-Дели, 17 ноября 2022, 10:26 — REGNUM На сегодняшний день Россия входит в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии. Об этом свидетельствуют данные министерства торговли этой страны, на которые 17 ноября ссылается газета The Times of India.
Отмечается, что таковы данные за первую половину текущего 2022-2023 финансового года, начавшегося 1 апреля. По информации ведомства, за этот период российский импорт в Индию вырос до $21,3 млрд с $4,2 млрд в аналогичном прошлогоднем периоде. Значительную долю в нём составляли закупки российской нефти, увеличившиеся в стоимостном выражении в 8,3 раза и достигшие почти $18 млрд. При этом в министерстве добавили, что экспорт Индии в Россию снизился на 19% и составил $1,3 млрд.
Напомним, в конце прошлого финансового года Россия занимала только 25-е место среди крупнейших торговых партнёров Индии. В апреле–сентябре текущего финансового года список крупнейших торговых партнёров Нью-Дели возглавили США. Далее следует Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия. Замыкает пятёрку Россию.
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Как сообщало ИА REGNUM, Индия планирует в два раза увеличить объёмы своей торговли, для чего Нью-Дели намерен использовать для проведения расчётов свою национальную валюту. Об этом говорится в протоколн прошедшей в сентябре российско-индийской встречи на высоком уровне по вопросу использования индийской рупии в торговле между двумя странами.
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