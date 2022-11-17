Киев, 17 ноября, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Новые удары по энергетической инфраструктуре на захваченной режимом Киева территории б. УССР подтвердил 17 ноября руководитель офиса главы киевского террористического режима Андрей Ермак в своём телеграм-канале.

(сс) thomasstaub Взрыв

«[Противник] думает, что ударами по энергетике ослабит нашу оборону и сможет ударить в спину. Это наивная тактика… к которой мы готовы», — написал он в своём сообщении.

Также он указал, что киевский режим якобы выдержал «сложнейшие удары» российских военных, которые якобы не дали ожидаемых результатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что больница в городе Каховке Херсонской области попала под обстрел ВСУ.