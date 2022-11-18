Иркутск, , 18:35 — REGNUM Антироссийские санкции — не помеха. Благодаря поддержке нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт», всё больше предпринимателей Иркутской области выходят на зарубежные рынки.

По итогам программы «Экспортный форсаж» ряд компаний Иркутской области готовится к выходу на зарубежные рынки Правительство Иркутской области

Как сообщает пресс-служба правительства региона, малый и средний бизнес Приангарья готов поставлять на рынки Узбекистана, Монголии, Казахстана и Турции строительные материалы, упаковку, продукты, дезинфицирующие средства. Таковы итоги обучения команд предпринимателей в рамках акселерационной программы «Экспортный форсаж», разработанной Школой экспорта Российского экспортного центра для предприятий малого и среднего бизнеса, заинтересованных в освоении новых рынков. В регионе она реализуется уже второй год.

Предварительный отбор прошли 11 компаний. В течение трех месяцев сотрудники этих организаций знакомились с основами проектной деятельности, разбирались в жизненном цикле экспортного проекта, учились выбирать рынок и искать покупателя, изучали маркетинг и деловую коммуникацию, формировали финансовые условия сделки. На протяжении всего обучения за каждой компанией был закреплен наставник, который проводил индивидуальные консультационные сессии в межмодульный период.

Итоги этой работы компании представили экспертной комиссии. Они презентовали свои экспортные проекты и дорожные карты по выходу на целевые рынки.

Первый поток программы «Экспортный форсаж» стартовал на базе регионального Центра «Мой бизнес» в 2021 году. В нем приняли участие 12 представителей малого и среднего предпринимательства Приангарья, которые никогда не участвовали в экспортной деятельности, но искали новые рынки сбыта. В течение года после прохождения курса обучения три компании заключили четыре контракта на экспортные поставки сжижженного газа, полипропилена и унтов в Монголию, ОАЭ и Узбекистан.

«РЭЦ (Российский экспортный центр) в качестве агента Правительства Российской Федерации реализует меры государственной поддержки экспорта, которыми ежегодно пользуются сотни компаний, и мы совместно с субъектами РФ и ФОИВами (Федеральные органы исполнительной власти), заинтересованы в увеличении доступности наших мер поддержки и привлечению к участию в них как можно большего числа компаний. Запуск в текущем году новых программ по компенсации затрат на транспортировку и сертификацию — один из примеров проводимой нами работы», — отметил директор по государственной поддержке экспорта Российского экспортного центра Евгений Магомедов.

«Мы продолжаем переводить меры государственной поддержки в цифровой формат. В 2023 году на платформе «Мой экспорт» можно будет подать заявки еще на две меры господдержки. Речь идет о компенсации затрат на сертификацию продукции АПК на внешних рынках и на продвижение продукции АПК в шести зарубежных демонстрационно-дегустационных павильонах», — рассказал вице-президент Российского экспортного центра Алексей Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» призван поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.

Выйти на международные рынки отечественным производителям, в том числе и небольшим, становится проще благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» и совершенствованию законодательства.

Всего за 8 месяцев 2022 года экспорт товаров из Иркутской области по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличился на 17,4%. В два раза возросли поставки в Казахстан и Монголию, в Белоруссию — на 80%, Узбекистан — на 77%, Китай — на 60%.