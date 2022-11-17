Уфа, 17 ноября, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Законопроект о бюджете Башкирии на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов принят в первом чтении. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

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«Общий объем доходов бюджета на 2023 год прогнозируется в сумме 265,1 млрд рублей. Расходы запланированы в размере 279,6 млрд рублей. Таким образом, дефицит бюджета составит 14,5 млрд рублей — он в полном объеме обеспечен источниками покрытия», — приводит пресс-служба слова председателя государственного собрания региона Константина Толкачева.

Сообщается, что основными источниками пополнения казны будут налог на прибыль предприятий, НДФЛ, акцизы, а также имущественные налоги. При этом приоритетными являются социальные расходы: бюджет на три четверти сохраняет социальную направленность. В проект бюджета включены и меры поддержки участников спецоперации и членов их семей.

Толкачев отметил, что ко второму чтению проекта закона параметры бюджета планируется скорректировать в большую сторону.

«Назначение первого чтения, во-первых, определиться, устраивает ли нас концепция закона, во-вторых, соответствует ли он требованиям Конституции и других законов и, в-третьих, ознакомиться с его основными положениями. Основная работа идет между первым и вторым чтением посредством поправок», — пояснил спикер регионального парламента.

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