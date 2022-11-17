Душанбе, 17 ноября, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Таджикистан является дружественной России страной. Об этом заявил посол РФ в Душанбе Семен Григорьев по случаю назначенного 17 ноября товарищеского матча по футболу между сборными двух стран. Об этом сообщает пресс-служба посольства.

Таджикистан и Россия

«Здесь любят Россию, русских и нет той дурацкой русофобии, которая набирает силу в некоторых бывших союзных республиках», — отметил Григорьев.

Он добавил, что таджикистанская сборная не является слабой командой, поэтому российским футболистам будет играть интересно и полезно.

Напомним, товарищеский матч по футболу между сборными России и Таджикистана состоится на Центральном республиканском стадионе в Душанбе в 20:00 по местному времени (18:00 мск).