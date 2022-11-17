Омск, , 10:23 — REGNUM Предложение главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова о поиске законодательного решения относительно введения в учебных заведениях единой школьной формы вызвало дискуссии в регионах.

Школьная форма Дарья Антонова © ИА REGNUM

Возможное введение единой школьной формы в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 17 ноября прокомментировал омский политик и общественный деятель Сергей Кондаков.

По его словам, главным аргументов в пользу введения единой школьной формы может быть то, что это дисциплинирует, дети не завидуют друг другу из-за дорогой одежды, у них появляется чувство равенства и так далее. Однако, как подчёркивает собеседник ИА REGNUM, на деле эти аргументы могут оказаться иллюзией.

«Чем это всё может обвернуться? Прежде всего, стоит задуматься о финансовой стороне вопроса. Родителям нужно будет «скинуться» из собственного кармана на единую школьную форму детям», — рассуждает эксперт.

Он также задаётся вопросом, как исключить такие ситуации, когда администрация школы »будет настоятельно рекомендовать родителям покупать школьную форму у «правильного и проверенного» производителя». При этом, наверняка эта форма будет стоить недёшево.

«И ещё один момент. Зачем загонять детей в определённые рамки? Как правило, школьная форма не предусматривает поля для самовыражения. Я категорически против единой школьной формы!» — подытожил Сергей Кондаков.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минпросвещения РФ Кравцов настаивает на законодательном решении вопроса о школьной форме. »Пусть каждая школа определит, какой ей быть», — отметил он в Госдуме.

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Между тем, по данным Омскстата, собрать ребёнка в школу в Омской области в 2022 году стало дороже по сравнению с прошлым годом.

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