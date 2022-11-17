Курган, , 10:27 — REGNUM В Курганской области военные комиссариаты ищут сотрудников. Согласно данным сайта правительства региона, в военкоматах открыто 27 вакансий, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Медкомиссия в военкомате Правительство Ярославской области

В областной военный комиссариат для медицинской экспертизы требуются врачи — офтальмолог, психиатр, стоматолог, дерматовенеролог. Двух врачей-терапевтов не хватает в комиссариатах Кургана и Шадринска. Для военно-врачебной экспертизы нужны фельдшеры в военкоматах Куртамышского, Звериноголовского, Целинного, Мишкинского, Юргамышского, Далматовского и Катайского районов.

Наблюдается дефицит и военных кадров в комиссариатах. В областной комиссариат требуется начальник отделения предназначения, подготовки и учета солдат, сержантов и прапорщиков (мичманов) запаса, а также начальник отделения учета и предназначения техники. Нужны помощники начальников, в том числе в отделы подготовки и призыва граждан на военную службу в военкомате Кургана и областном комиссариате.

Кроме того, в комиссариаты Кургана и области требуются водители и сторож административно-хозяйственного отделения военного комиссариата Курганской области.

На правительственном сайте не указаны зарплаты дефицитных сотрудников. По данным портала по поиску работы в Курганской области Rabota45. online, врачам медкомиссии областного военкомата предлагается оклад в 17,5 тыс. рублей. Столько же обещают водителям и помощникам начальника отдела.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 октября президент России Владимир Путин, подводя итоги частичной мобилизации, заявил о необходимости модернизации системы работы военкоматов.

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