Москва, , 10:37 — REGNUM США и их союзники пытаются включить ситуацию вокруг киевского режима в повестку предстоящего саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД, старшее должностное лицо России в АТЭС Кирилл Барский.

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Он выразил сожаление, что традиционно конструктивная работа в рамках АТЭС в этом году омрачена попытками США, Австралии, Канады, Новой Зеландии и Японии привнести в повестку дня форума сюжет с Киевом.

«А также возложить на Россию ответственность за неблагоприятное положение дел в мировой экономике», — сказал Барский РИА Новости.

По его словам, российская сторона разъясняет партнёрам, что продовольствие и энергоносители растут в цене уже несколько лет. Причины этого кроются в сбоях, связанных с пандемией коронавируса, и «безоглядной накачке» мировой экономики ликвидностью.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит АТЭС пройдёт в Таиланде 18–19 ноября. Российскую делегацию на саммите возглавит первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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