Астана, , 10:22 — REGNUM Санкции западных стран против России не оказывают негативного влияния на поставки продовольствия по всему миру. Об этом сегодня, 17 ноября, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на брифинге по итогам встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом.

Жозеп Боррель European Parliament

По его слова, санкции против России не направлены ни на сельское хозяйство или удобрения. Эти сферы экономики не попадают под санкции Евросоюза.

«Поэтому заявления о том, что санкции ЕС не предоставляют продовольствие для всего мира, не соответствует действительности», — отметил Боррель.

ИА REGNUM ранее сообщало, без участия России реализация «зерновой сделки» едва ли возможна, заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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