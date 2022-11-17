Каховка, Херсонская область, , 10:19 — REGNUM Больница в Каховке Херсонской области попала под обстрел ВСУ 16 ноября. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Херсонской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Министерство здравоохранения Херсонской области

«К огромному счастью, жертв и пострадавших нет. Берегите себя и не пренебрегайте безопасность, ведь преступный киевский режим не останавливается ни перед чем», — сообщил министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев.

Всего в район больницы прилетело три снаряда. В результате выбито 56 окон.

Как сообщало ИА REGNUM, основная часть жителей Херсонской области выехала с территории правого берега Днепра, также продолжается перемещение жителей из 15-километровой зоны от Днепра на левом берегу в более безопасные районы.