Каховка, Херсонская область, 17 ноября 2022, 10:19 — REGNUM Больница в Каховке Херсонской области попала под обстрел ВСУ 16 ноября. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Херсонской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Всего в район больницы прилетело три снаряда. В результате выбито 56 окон.
Как сообщало ИА REGNUM, основная часть жителей Херсонской области выехала с территории правого берега Днепра, также продолжается перемещение жителей из 15-километровой зоны от Днепра на левом берегу в более безопасные районы.