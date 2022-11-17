Санкт-Петербург, , 10:22 — REGNUM Теплоэнергетики увеличат температуру теплоносителя в системах теплоснабжения Санкт-Петербурга и Ленинградской области в преддверии скорого похолодания, сообщили 17 ноября в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Тепло Алексей Яковлев © ИА REGNUM

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие дни температура воздуха в Петербургском регионе опустится до отрицательных значений как ночью, так и днем.

«В связи с этим АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» постепенно и заблаговременно увеличивает температуру теплоносителя в магистральных тепловых сетях предприятия с 72-75 до 80-83 градусов», — сообщили на предприятии, добавив, что данные параметры фиксируются именно для магистральных трубопроводов.

Температура воды во внутридомовых системах отопления рассчитывается отдельно в зависимости от проекта дома и нормативов по температуре воздуха в жилых помещениях.

Как отмечает ИА REGNUM, по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в Петербурге и области в ближайшие три дня ожидается переменная облачность, в четверг, 17 ноября, температура воздуха днем будет около 0…+2 градусов. В пятницу, 18 ноября, температура воздуха в течение суток будет колебаться в районе — 1…-7 градусов, а ночью в окрестностях местами до — 10 градусов. В субботу, 19 ноября, температура воздуха ночью опустится до -2…-7 градусов, днем будет 0…-5 градусов. На дорогах местами гололедица.

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