Мелитополь, 17 ноября, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Как минимум два человека погибли в результате обстрела ВСУ поселка Михайловка в Запорожской области, сообщил 17 ноября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Подробности обстрела Михайловки. Два человека погибли. Девять человек получили ранения, из них один в тяжелом состоянии, двое в реанимации, четыре человека в данный момент в хирургии», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевские каратели за прошедшие сутки выпустили по территории Донецкой Народной Республики 134 боеприпаса.

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