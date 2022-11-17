Переславль-Залесский, Ярославская область, , 10:26 — REGNUM В Ярославской области 17 ноября избрали нового председателя Переславль-Залесской городской думы вместо сложившего свои полномочия Сергея Корниенко. Новым спикером стала представитель «Единой России» Галина Миронова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал депутат думы Александр Дыма.

Галина Миронова admpereslavl.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 ноября Корниенко отказался от депутатского мандата и поста председателя в знак протеста против нежелания депутатов исполнять решение суда о лишении полномочий двух коллег. Судебные приставы предупредили председателя об ответственности за неисполнение судебного решения, но повлиять на голосование депутатов спикер не может.

Галине Мироновой 56 лет, она индивидуальный предприниматель. Депутаты проголосовали за неё единогласно.

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