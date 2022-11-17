Берлин, 17 ноября, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Весь финансовый и лизинговый бизнес немецкого промышленного концерна Siemens в России продан им в конце четвертого квартала 2022 финансового года (в прошлом календарном квартале). Это 17 ноября следует из опубликованного отчета компании.

Siemens

«Siemens продал весь свой бизнес финансовый и лизинговый бизнес в России в конце четвертого квартала 2022 финансового года (длится с июля по сентябрь — прим. ред.)», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая германский концерн Siemens принял решение провести упорядоченный процесс сворачивания промышленной деятельности в России.