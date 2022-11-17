Уфа, 17 ноября, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Средняя зарплата в Башкирии в 2022 году сформируется на уровне 46,3 тысяч рублей, что на восемь процентов выше уровня 2021 года. Об этом 17 ноября сообщил министр экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Рустам Муратов на заседании государственного собрания региона.

Kp40.ru В июне средняя заработная плата выросла на 6%

Он также сообщил, что в 2023 году средняя заработная плата в Башкирии может вырасти до 50,1 тысяч рублей, в 2024 году прогнозируется повышение средней заработной платы до 54,4 тысяч рублей, к 2025 году средняя зарплата может составить 59,3 тысячи рублей.

По словам Муратова, динамика величины оплаты труда прогнозируется с опережением инфляционных темпов. В 2022 году реальные располагаемые денежные доходы жителей Башкирии оцениваются на уровне 98,9%.