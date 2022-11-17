Брянск, 17 ноября, 2022, 10:11 — ИА Регнум. От полученных ран скончался один из двух жителей Брянской области, 16 ноября подорвавшихся на автомобиле в районе села Азаровка. Об этом 17 ноября сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале.

jrperes Свеча

«В результате происшествия в окрестностях села Азаровка Стародубского муниципального округа один из пострадавших, к сожалению, от полученных ран скончался», — написал он в своём сообщении.

Также Богомаз уточнил, что второй пострадавший при подрыве на мине житель Брянской области был доставлен в медучреждение, где ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские каратели за прошедшие сутки выпустили по территории Донецкой Народной Республики 134 боеприпаса.