Астана, 17 ноября, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель 17 ноября прибыл с рабочим визитом в Казахстан и встретился с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Мы приветствуем контакты на высоком уровне между Казахстаном и ЕС», — сказал Токаев.

Боррель поблагодарил президента страны за тёплый приём отметил, что взаимоотношения между Астаной и Брюсселем развиваются с позитивной динамикой.

«Я рад, что ЕС и Казахстан — хорошие партнеры. Мы говорим об общих вызовах с взаимным доверием и уважением», — сказал глава европейской дипломатии.

Сообщается, что стороны обсуждали на встрече перспективы развития экономических и инвестиционных отношений Казахстана с Евросоюзом.