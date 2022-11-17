Сеул, 17 ноября 2022, 10:16 — REGNUM Северной Корее не нужно в ближайшее время проводить ядерное испытание, оно может быть отложено. Об этом заявил министр объединения Южной Кореи Квон Ён Се, сообщает агентство Yonhap.
В Сеуле, по его словам, подумали, что Пхеньян не станет проводить ядерное испытание до завершения 20-го съезда Компартии Китая в октябре. Однако на март 2023 года намечено другое важное мероприятие — Всекитайское собрание народных представителей.
Кроме того, в августе КНДР узаконила обладание ядерным оружием. Это означает достижение определенного политического эффекта без технического усиления ядерных возможностей.
«Поэтому прямо сейчас у неё нет необходимости срочно проводить ядерное испытание», — пояснил министр.
Как сообщало ИА REGNUM, официальные лица в Южной Корее и США с марта заявляли о том, что КНДР готовит ядерное испытание. Предполагаемые сроки испытания отодвигались. Пхеньян не проводил ядерных испытаний с конца 2017 года.
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