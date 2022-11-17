Ульяновск, 17 ноября, 2022, 10:09 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжается работа по оказанию помощи участникам специальной военной операции. Из региона доставлена в зону СВО новая партия гуманитарного груза, сформированная с учётом запросов подразделений, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Очередная партия гуманитарной помощи доставлена от Ульяновской области бойцами 31-й бригады, добровольным формированиям и мобилизованным ульяновцам в места их дислокации. По информации специалистов благотворительного фонда «Дари добро», направлены партии разгрузочных жилетов, дизель-генераторов, комплекты флисового белья, газовые горелки и баллоны, автономные дизельные пушки. Также переданы другие предметы.

В настоящее время формируется новый гуманитарный груз, отправка планируется на днях.

Ранее власти заявляли, что гуманитарная помощь формируется с учётом запросов подразделений, принимающих участие в специальной военной операции. В ноябре ульяновские депутаты отправили на передовую квадрокоптеры, защитное обмундирование и вязаные вещи.

Отметим, что на территории Ульяновской области ранее были сформированы добровольческие батальоны «Свияга» и «Симбирск». Бойцы получат из регионального бюджета в виде единовременной финансовой поддержки по 300 тыс. рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявлял, что матери мобилизованных «страдают от недостатка информации», которую вынуждены собирать «по крупицам», в том числе «и слухи». По его словам, нужно наладить «обратную связь» военнослужащих с семьёй на уровне региона.