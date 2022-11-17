Донецк, 17 ноября, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Киевские каратели за прошедшие сутки выпустили по территории Донецкой Народной Республики 134 боеприпаса, сообщили 17 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«За истекшие сутки представительство сообщало о 36 фактах ведения огня со стороны ВФУ», — говорится в телеграм-канале представительства.

Отмечается, что на донецком направлении ВСУ применяли РСЗО HIMARS, артиллерию 155 и 152 миллиметра. На харцызском — РСЗО HIMARS. На ясиноватском — РСЗО «Град», артиллерию 155 и 152 миллиметра, минометы 120 миллиметров. На горловском — артиллерию 155 и 152 миллиметра. Всего боевики ВСУ выпустили 134 единицы различных боеприпасов