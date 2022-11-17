Москва, 17 ноября, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил жителям города решить голосованием, как будет отмечаться Новый год в столице. Он добавил, что если не отказываться от празднования ради «мифической экономии», то доходы от ярмарок и других мероприятий можно будет направить на поддержку спецоперации. Подобное заявление градоначальника вызвало дискуссию среди пользователей социальной сети «ВКонтакте» 17 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва перед Новым годом

«Зачем что-то отменять? В Москве всегда должно быть всё шикарно и на уровне. Там целая Россия за МКАДом, пусть там и собирают на СВО», — иронизирует Андрей Лысиков.

«Москва, как всегда, отдельное государство… Нас и так регионы не любят. Праздник, конечно, можно оставить, но без роскошеств. Елки детям, чуток украсить город, а фейерверки запретить», — считает Татьяна Астахова.

«На плитку и бордюры деньги пойдут», — забавляется Илья Кузьмин.

«Пусть весь мир захлебнётся от зависти! Празднику быть!» — утверждает Ромка Минаков.

«Естественно, отправить все деньги на помощь нашим братьям, которые бьются там и проливают кровь за нашу Родину и ее независимость! Побойтесь Бога! Там люди наши гибнут, а мы тут елочку наряжаем», — считает Жак Мерин.

«Если город украсить прошлогодними декорациями, то о каких расходах речь? И почему не говорится об огромных доходах, которые идут от новогодних мероприятий?» — негодует Оксана Голубева.

«Отменить Собянина, со всеми его стройками вечными», — констатирует Ирина Павлова.

«Пусть Собянин идет защищать СВО… Мы тут сами без него справимся», — предлагает Денис Белгородский.

«Новый год всегда был хорошим, добрым праздником, далеким от какой-либо политики. Пусть бы таким и оставался. К чему все эти сложности? По крайней мере, украсить город точно надо», — утверждает Александр Гордиенко.

«А дома праздновать Новый год пока еще не отменили и не запретили? А то я, может быть, что-то пропустил…» — иронизирует Андрей Андреев.

«Может, и правда можно поскромнее, но уточнил бы, куда и на что направят сэкономленное?!» — недоумевает Михаил Макаров.