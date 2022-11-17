Стародубский район, Брянская область, , 10:07 — REGNUM Один из получивших ранение при подрыве на мине в Стародубском муниципальном округе Брянской области, скончался. Об этом 17 ноября в своём телеграм-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.

Скорая помощь Иван Шилов © ИА REGNUM

Несмотря на усилия врачей, спасти мужчину не удалось. Второй пострадавший находится в центральной районной больнице, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября двое мужчина у села Азаровка при передвижении на автомобиле получили ранения в результате подрыва мины.