Киев, 17 ноября 2022, 10:03 — REGNUM Взрывы произошли на территории Киева и Киевской области. Об этом 17 ноября сообщает прокиевское издание Strana. ua в своём телеграм-канале.
Отмечается, что на захваченной киевским режимом территории б. УССР продолжается действие режима воздушной тревоги.
«В Киевской области слышны взрывы. Также пошли сообщения о взрыве в Киеве», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на данный момент на всей захваченной режимом Киева территории б. УССР объявлен режим воздушной тревоги.