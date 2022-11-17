Киев, 17 ноября, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Взрывы произошли на территории Киева и Киевской области. Об этом 17 ноября сообщает прокиевское издание Strana. ua в своём телеграм-канале.

Michael Deal Взрыв

Отмечается, что на захваченной киевским режимом территории б. УССР продолжается действие режима воздушной тревоги.

«В Киевской области слышны взрывы. Также пошли сообщения о взрыве в Киеве», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на данный момент на всей захваченной режимом Киева территории б. УССР объявлен режим воздушной тревоги.