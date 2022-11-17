Брянск, , 10:06 — REGNUM Один из двух мужчин, подорвавшихся на мине в Стародубском районе Брянской области, скончался в больнице. Об этом брянский губернатор Александр Богомаз сообщил 17 ноября в своём телеграм-канале.

В больнице Mos.ru

Второму мужчине оказывают всю необходимую помощь медики Центральной районной больницы.

«В результате происшествия в окрестностях села Азаровка Стародубского муниципального округа один из пострадавших, к сожалению, от полученных ран скончался», — написал Богомаз.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября в окрестностях села Азаровка на мине подорвался автомобиль. Пострадали два человека.

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