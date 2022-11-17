Санкт-Петербург, 17 ноября, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Полицейские Санкт-Петербурга выявили криминальную структуру теневых банкиров, которые за пять лет своей деятельности «отмыли» более 2 млрд рублей с помощью подконтрольных фирм. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщили 17 ноября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО Незаконная банковская деятельность

По версии следователей петербургского Главка МВД, участники незаконной банковской деятельности пользовались расчетными счетами подконтрольных фирм с января 2018 года. За свои услуги «банкиры» брали 14,5% от обналичиваемой суммы.

«В «серой» схеме использовались наличные денежные средства, образующиеся, в том числе, в результате оптовой реализации продуктов питания и безалкогольных напитков на территории Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области», — уточнили в ГУ МВД, добавив, что таким образом подконтрольным фирмам удавалось уклониться от уплаты налогов на сумму в несколько сотен миллионов рублей.

В ходе пресечения незаконной деятельности было проведено около 30 обысков в Москве и Санкт-Петербурге в офисах коммерческих структур и по местам проживания предполагаемых фигурантов. Изъято более 27 млн рублей, электронные носители информации, средства связи, финансовые документы, содержащие информацию о противоправной деятельности.

В качестве подозреваемых задержаны: один из организаторов незаконной схемы, 45-летняя жительница Петербурга, и один из соучастников, 42-летний житель столицы, трудоустроенный в одной из аффилированных фирм.

«По оперативным данным, в противоправную деятельность были вовлечены более 20 человек. Следователи проводят работу по установлению всех участников группы и привлечению их к ответственности», — добавили в петербургской полиции.