Херсон, , 10:02 — REGNUM Херсонская телекомпания «Таврия» возобновляет вещание после перемещения из Херсона в более безопасный район Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона 17 ноября.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Телекомпания разместилась в новом офисе и перезапустила вещание. В ближайшее время состоится выход «Таврии» в мультиплекс и запуск полноценного эфира в режиме «24/7», уточнили в пресс-службе.

Отметим, что телеканал «Таврия» начал регулярное вещание 15 августа 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре власти региона объявили организованное перемещение жителей и организаций на левый берег Днепра из Херсона. 20 октября киевские боевики нанесли ракетный удар по переправе, на которой находились мирные жители, в том числе и журналисты «Таврии».