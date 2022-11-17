Хабаровск, , 10:17 — REGNUM В Хабаровском крае с января по ноябрь 2022 года родилось более 10 тыс. детей. Об этом сообщил зампредседателя правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов.

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«Краевой ЗАГС опубликовал статистику. За десять месяцев в Хабаровском крае самым возрастным отцом стал 72-летний мужчина, мамой — 55-летняя женщина. Средний возраст рожавших женщин — 31 год. В браке родилось 7144 ребенка. Всего рождено 10 328 детей», — написал в своём-телеграм- канале Евгений Никонов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае в январе–сентябре текущего года родилось 19 893 ребёнка, умерло 29 634 человека.