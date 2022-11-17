Санкт-Петербург, , 10:36 — REGNUM Органы СКР начали доследственную проверку по факту подготовки к сносу первого некрополя Петербурга и фундаментов церкви Святой Марии. Об этом 17 ноября сообщает градозащитный канал «SOS СПб СНОС», передает корреспондент ИА REGNUM.

Петропавловская крепость Дарья Драй © ИА REGNUM

Участок, где размещён некрополь, расположен в Петроградском районе Петербурга, практически напротив Петропавловской крепости, места основания Санкт-Петербурга. Там же обнаружен и фундамент церкви. Жители Петербурга направили письмо в адрес главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Петербуржцы попросили повлиять на ситуацию и спасти уникальный объект. Его уникальность заключается в том, что это самый ранний петербургский некрополь, датируемый первым десятилетием XVIII века.

«В 2014 году в ходе археологических изысканий здесь были обнаружены и извлечены останки 255 человек, однако проведенные историко-культурные исследования позволяют предполагать, что необнаруженными остаются еще сотни останков. Несмотря на это руководство Комитета по охране памятников преступно уклоняется от своих прямых обязанностей по охране уникального объекта», — сказано в тексте письма.

Руководство СКР отреагировало на обращение градозащитников. На следующий день после обращения к Бастрыкину в Петербурге уже приступили к доследственной проверке. Ход расследования сотрудники СКР обсудили с инициативной группой.

Как уже сказано, в ходе изучения некрополя были найдены останки 255 человек. Их обнаружили на углу улиц Сытнинская и Кронверкская. Как отмечают градозащитники, с этого места началось строительство улицы по указу Петра I. При этом при подготовке участка к ликвидации некрополя удалось обнаружить фундамент утраченной лютеранской церкви Святой Марии, которая была построена в 1874 году, но пострадала и была разобрана во время блокады Ленинграда.

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