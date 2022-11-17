Петропавловск-Камчатский, , 10:00 — REGNUM На Камчатке суд заключил под стражу 30-летнего гида, который участвовал в смертельном восхождении на вулкан Ключевской, где погибли восемь туристов и ещё один гид. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в краевом СУ СКР.

Вулканы Камчатки. Вулкан Ключевской © Денис Будьков

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Гида обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших смерть двух и более лиц. Следствие считает, что мужчина, не имеющий необходимых допусков для работы с туристами на высоте в условиях повышенной опасности, осознавая небезопасность оказываемых услуг, осуществил совместно с другим гидом восхождение на вулкан Ключевской.

Суд принял решение заключить обвиняемого под стражу до 15 января 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске по делу о гибели девяти человек на Камчатке арестован директор турфирмы «Экстрим Тайм» Андрей Степанов. Позже он был этапирован в город Петропавловск-Камчатский для проведения дальнейших следственных действий.