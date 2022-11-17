Москва, 17 ноября, 2022, 09:59 — ИА Регнум. В Совфеде подвели основания для введения новых условий отмены решения о приеме в гражданство Российской Федерации.

Пресс-служба Совета Федерации РФ Андрей Клишас

«Гражданство в России является равным. Объём прав, в том числе политических, никак не связан с основанием приобретения гражданства (далеко не во всех странах это так, например в США)», — отметил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас в телеграм-канале.

Но государство вправе установить порядок и условия приобретения и прекращения гражданства лицами, которые вступают в гражданство России, рассуждает сенатор.

«Важнейшим условием является согласие лица на соблюдение Конституции и законов. Нарушение этого условия может являться основанием для прекращения гражданства (отмены решения о приёме в гражданство, так и по действующему закону)», — указал Клишас.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на рассмотрении Госдумы находится президентский законопроект о гражданстве России. Законопроектом, уже принятым в первом чтении, в частности, расширяются основания для прекращения гражданства. Так, наряду с преступлениями террористической направленности в перечень включены некоторые тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ.

СМИ сообщили о поступившей ко второму чтению законопроекта поправки, согласно которой гражданства РФ можно будет лишиться за надругательство над флагом и гербом России; организацию вооруженного мятежа в целях насильственного изменения конституционного строя страны; посягательство на жизнь государственного деятеля и публичный призыв к экстремизму; хулиганство, вандализм, истязания, а также получение и дачу взятки; похищение человека, вымогательство, разбой, грабеж, незаконное приобретение оружия.