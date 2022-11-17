Баку, , 10:06 — REGNUM Казахстан планирует увеличить годовой товарооборот с Азербайджаном до $1 млрд. Об этом 16 ноября на пресс-конференции сообщил посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов.

Груз Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы будем искать новые направления в экономических операциях, новые возможности для расширения деятельности торговых домов и межправительственной комиссии», — сказал дипломат.

Он сообщил об успешном функционировании делового совета «Азербайджан-Казахстан». По мнению Абдыкаримова, это подтверждает недавнее заседание в данном формате, на котором присутствовали представители 24 казахстанских и 35 азербайджанских компаний.

Напомним, товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном по итогам 2021 года составил $332 млн. При этом объём экспорта из Казахстана составил $287,9 млн, что в 3,4 раза больше, чем 2020 году. Объём экспорта из Азербайджана составил $44,4 млн, что на 77% больше показателей 2020 года.

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