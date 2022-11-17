Москва, 17 ноября, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Западные страны вообще во всех бедах обвиняют Россию, даже в замедлении усилий по борьбе с изменением климата. Об этом сегодня, 17 ноября, заявила шерпа (представитель) России в G20 Светлана Лукаш, передают РИА Новости.

g20.org Саммит G20 в Индонезии

При этом, по словам Лукаш, одновременно с этим страны Запада сами уходят от обещаний, данных в Глазго в отношении предоставления финансирования на действия по климату для развивающихся или бедных стран.

«Они начинают возобновлять угольную генерацию, способствуя увеличению выбросов. Пытаются навязать решения, которые искажают договорённости, например, по снижению выбросов или что-то связанное с топливными субсидиями», — пояснила Лукаш.

Как сообщало, позиция G7 утратила своё доминирование в «Большой двадцатке», заявила шерпа России в G20 Светлана Лукаш.

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