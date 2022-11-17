Москва, 17 ноября, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Доступ к изданию сайтам издания «Новая газета» и проекта его редакции «Свободное пространство» был ограничен Роскомнадзора. Это 17 ноября следует из данных универсального сервиса ведомства по проверке ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов интернета.

Rkn.gov.ru Роскомнадзор

Уточняется, что такое ограничение было осуществлено по требованию Генпрокуратуры России.

При этом ранее о ограничении доступа к сайтам «Новой газеты» и «Свободного пространства» сообщил телеграм-канал издания.

Отметим, 15 сентября Верховный суд России удовлетворил административный иск Роскомнадзора о прекращении деятельности сайта «Новой газеты».