Самара, 17 ноября, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Задачей правительства Самарской области является создание условий для самореализации и раскрытия таланта каждого молодого человека. Об этом 17 ноября заявил глава региона Дмитрий Азаров в своем обращении к жителям региона по случаю международного дня студентов.

Анастасия Полозкова, ИА REGNUM Студенты

Он отметил, что студенты являются самой активной, инициативной, целеустремленной частью общества.

«И именно от ваших знаний и умения применять их на практике зависит будущее нашего региона и всей страны. Для нас очень важно, чтобы молодые люди вступали в жизнь не только грамотными, всесторонне подготовленными специалистами, но и социально зрелыми гражданами, настоящими патриотами нашего Отечества», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Глава региона подчеркнул, что задачей регионального правительства является создание условий для самореализации и раскрытия таланта каждого молодого человека.

«Крайне важно, чтобы молодежь получила достойное образование, научилась претворять в жизнь самые смелые планы и проекты, стремилась творить и менять мир к лучшему. Это соответствует задачам национальных проектов, инициированных главой государства, запросам и ожиданиям земляков», — сообщил он.

Он выразил надежду, что свои жизненные перспективы студенты в регионе свяжут с Самарской областью.

«Уверен, вместе мы сможем сделать наш родной край одним из самых благополучных, экономически успешных, процветающих регионов России», — подчеркнул он.