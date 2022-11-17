Бухарест, , 09:55 — REGNUM Землетрясение силой 2,7 произошло утром 17 ноября в уезде Вранча на юго-востоке Румынии. Об этом 17 ноября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Землетрясение Zeml.info

По данным румынского Национального научно-исследовательского института геофизики (NSDFP), подземный толчок был зафиксирован в 06:40 утра по местному времени (07:40 мск). Эпицентр природного явления находился на глубине 108 км.

Колебания земной поверхности ощущались в Бухаресте, Бакэу, Брашове и других крупных городах страны, а также прилегающих к ним районам.

Напомним, с начала нынешнего года в Румынии произошло более 160 землетрясений.