Вашингтон, , 09:59 — REGNUM Лидер киевского режима В. Зеленский, обвинив Россию в падении ракеты на территории Польши, пытался спровоцировать мировой конфликт. Об этом журналистка американского телеканала Fox News Кэндис Оуэнс написала на своей странице в Twitter.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Оуэнс отреагировала на выпады Зеленского в адрес России и подчеркнула, что он — «грязный актёр, попытавшийся развязать Третью мировую войну». Лидер киевского режима ранее обвинил Москву в нападении на Польшу.

По словам журналистки, Зеленский намеренно вводил общественность в заблуждение, при этом западные пропагандистсткие сети его «ложно провозглашают героем». Ложь Зеленского, добавила она, оборачивается страданиями для жителей России, США и территории, подконтрольной киевскому режиму.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден выразил несогласие с позицией Зеленского о том, кому принадлежали ракеты, упавшие 15 ноября в Польше.

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