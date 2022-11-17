Донецк, 17 ноября 2022, 09:53 — REGNUM Боевики ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка, соообщили 17 ноябоя в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие 24 часа бандеровские вооруженные формирования шесть раз подвергли обстрелам территорию Луганской Народной Республики (ЛНР), выпустив по ней в общей сложности 23 ракеты из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.
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