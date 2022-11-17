Донецк, 17 ноября, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка, соообщили 17 ноябоя в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«После 06:00 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:45 — н. п. Нетайлово — г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие 24 часа бандеровские вооруженные формирования шесть раз подвергли обстрелам территорию Луганской Народной Республики (ЛНР), выпустив по ней в общей сложности 23 ракеты из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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