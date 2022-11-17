Гатчина, Ленинградская область, , 09:58 — REGNUM Гатчинский городской суд Ленинградской области обязал администрацию полигона твердых бытовых отходов «Новый Свет-ЭКО» в двухмесячный срок обеспечить осуществление дегазации свалочного газа, собирающегося из тела полигона. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщили областной прокуратуре.

Сход свалочных масс на полигоне ООО «Новый свет-ЭКО» t. me/rpn_szfo

Напомним, Ленинградская межрайонная природоохранная прокурора обратилась в Гатчинский городской суд с иском к ООО «Новый Свет-ЭКО». Предваряла это обращение проверка, которая показала, что на полигоне не работает ни один из четырех, необходимых согласно плану, газоперерабатывающих агрегаторов.

«Суд обязал ООО «Новый Свет-ЭКО» в течение двух месяцев с момента вступления в законную силу решения обеспечить осуществление дегазации свалочного газа, собирающегося из тела полигона, согласно утвержденной приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования проектной документации», — сообщили в прокуратуре, добавив, что исполнение решения суда находится на личном контроле прокурора Ленинградской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жители Гатчинского района, а иногда и жители Санкт-Петербурга, неоднократно жаловались властям и надзорным органам на неприятный запах. После того, как количество обращений перевалило за три сотни, местные власти и правоохранительные органы начали проверку. Надзорные органы обнаружили несколько организаций, которые работали с нарушениями, а также выявили основной источник неприятного запаха. Им оказался полигон твердых коммунальных отходов «Новый свет-ЭКО» мощность которого подошла к концу, и который в 2021 году начали рекультивировать.

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