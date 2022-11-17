Махачкала, , 09:52 — REGNUM В Дагестане 17 ноября проводится срочная эвакуация всех учащихся и преподавателей средних профессиональных учебных заведений Махачкалы. Информация о минировнии поступила в дежурную службу МВД. Организована проверка сообщений с привлечением сотрудников правоохранительных и экстренных служб, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Единая дежурно-диспетчерская служба администрации г. Махачкалы сообщает о поступлении сигнала от УВД города о заминировании всех колледжей, расположенных в городе Махачкале. Службы экстренного реагирования задействованы», — говорится в сообщении городской администрации.

Стоит отметить, что сообщения о минировании учебных заведений в Махачкале рассылаются неизвестными уже четвертый день подряд. С 14 ноября в городе ежедневно эвакуировали детей из школ и детских садов. После проверок информация о заложенных бомбах всякий раз не подтверждалась.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября анонимная информация о минировании школ и детских садов также проверялась в Ставропольском крае — в городе Невинномысске и Георгиевском округе.

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