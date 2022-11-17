Москва, , 09:51 — REGNUM Параолимпийский комитет России (ПКР) считает незаконным приостановление членства в Международном параолимпийском комитете (МПК). Об этом 17 ноября заявил президент ПКР Павел Рожков.

Символ параолимпийского движения Getty/Handout rio2016.com

«Параолимпийский комитет России считает, что решение о приостановлении всех членских прав ПКР является незаконным, необоснованным, лишено каких-либо правовых оснований и грубо нарушает всю нормативную базу МПК», — приводит слова Рожкова ТАСС.

По его словам, МПК не предоставил ни одного доказательства того, что ПКР нарушил свои членские обязательства, прописанные в уставе МПК.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, МПК приостановил членство ПКР в организации.

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