Киев, 17 ноября 2022, 09:51 — REGNUM На данный момент на всей захваченной режимом Киева территории б. УССР объявлен режим воздушной тревоги. Это следует 17 ноября из данных онлайн-карты воздушных тревог так называемого минцифры киевского террористического режима.
Также воздушная тревога объявлена на захваченной боевиками ВСУ части Херсонской и Запорожской областей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в оккупированном боевиками ВСУ городе Одессе на территории б. УССР прогремели взрывы.