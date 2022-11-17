Киев, 17 ноября, 2022, 09:51 — ИА Регнум. На данный момент на всей захваченной режимом Киева территории б. УССР объявлен режим воздушной тревоги. Это следует 17 ноября из данных онлайн-карты воздушных тревог так называемого минцифры киевского террористического режима.

Тревога

Также воздушная тревога объявлена на захваченной боевиками ВСУ части Херсонской и Запорожской областей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в оккупированном боевиками ВСУ городе Одессе на территории б. УССР прогремели взрывы.